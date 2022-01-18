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Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Serçeysen serçeliğini bil

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, şarkısındaki sözler üzerinden eleştirdiği Sezen Aksu'ya "Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" diyerek tepki gösterdi.

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18/01/2022

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Devlet Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Serçeysen serçeliğini bil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, Hz. Adem ve Hz. Havva'yı hedef alan şarkı sözleri ile tepkilerin odağında olan Sezen Aksu'ya sert sözlerle yüklendi, "Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme" dedi. Bahçeli, Enes Kara olayının siyasi malzeme haline getirilmesinden dolayı da CHP'ye sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadelerin yer aldığı şarkı sözleri nedeniyle Sezen Aksu'ya sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme" dedi. Bahçeli, Enes Kara olayının siyasi arenaya çekilmesinin yanlış olduğunu, konunun muhafazakar insanlara bir saldırı haline dönüştürüldüğünü ifade etti. Bahçeli, "CHP'nin sürekli gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı kollektif bir saldırı haline getirilmiştir. Herkesin yasalar kapsamında hür ve müstakil hareket etmeye hakkı vardır. Tarikat ve cemaatler devletle rekabete meyletmedikten sonra sosyolojik bir realite olarak hayatın olağan akışı içinde var olmaya devam edecektir." diye konuştu.

18/01/2022 12:32
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TAGS: devlet bahçeli, sezen aksu, serçei
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