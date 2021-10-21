Devlet Basımevi 2015-2016 Yıllarına Ait Resmi Gazete Arşivini İnternet Sitesine Yükledi

Devlet Basımevi’nin 2015-16 yılları arasındaki resmi gazete arşivini Internet sitesine yükleyerek ilgililerin kullanımına açtığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Devlet Basımevi’nin, geriye dönük arşiv çalışmalarının internet sistemi üzerinden vatandaşların hizmetine sunulması yönündeki çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Bu bağlamda vatandaşlara daha kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmak üzere Devlet Basımevi personelinin çalışmasıyla 2015-2016 yılları arasındaki resmi gazeteler sisteme yüklenerek ilgililerin kullanımına açıldığı kaydedildi.

Eklenen arşivle birlikte resmi gazeteye http://basimevi.gov.ct.tr veya Başbakanlık resmi internet sayfası https://basbakanlik.gov.ct.tr/ üzerindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.

Açıklamada, 2013-2014 yıllarını kapsayan resmi gazete arşivinin sisteme yüklenmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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21/10/2021 15:23