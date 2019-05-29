HABER KIBRIS

Devlet başkanından 'döner yiyin' tavsiyesi

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29/05/2019

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Devlet başkanından 'döner yiyin' tavsiyesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlette  yönetici olanlara döner yemelerini tavsiye etti.

Zelenskiy, döner yerken yaptığı öz çekimi sosyal medya hesabından  paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı, fotoğrafla birlikte "Yoğun bir programınız  olduğunda döner bir çözüm olabilir. Bunda gördüğünüz gibi korkunç, rahatsız edici  ve utanç verici bir şey yok." yorumunda bulundu.

Döner yemenin insanlardan kopmamaya ve onlara karşı kayıtsız kalmamaya  yardım ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Devlet yönetiminde olanlar için çok  faydalıdır. Tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

 

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TAGS: Devlet başkanından ’döner yiyin’ tavsiyesi, haber, kıbrıs,
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