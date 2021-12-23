Devlet de Hükümet de Bu Halkın Tüm Kesimlerini Yalnız Bıraktı

Asgari Ücret’in 7 bin TL olarak belirlenmesi bir çok işletmenin iflası, bir çok çalışanın da işsizliği anlamına gelecek. Dur dur… “Çok mu bu para” deyenin alnını karışlarım. Tabii ki değil. Ancak, böylesi bir kriz ortamında alım gücünü artırmayı değil, rakamları şişirmeyi tercih etmek iflastır

Ete zam geldi, süte zam geldi, gaza zam geldi, benzine zam geldi, mazota zam geldi, badadeze zam geldi, döviz patladı, fiyatları kontrolsüz bir şekilde tırmandı

Şimdi asgari ücrete yüzde 40 zam yapıldı, yarın kamu çalışanlarına yüzde 25- 30 gibi bir zam beklentisi var. Sonra ne olacak? İşletmeler bu parayı yerine koyabilmek adına… Devlet de bu parayı yerine koymak adına ne yapacak?

Harçlara zam gelecek, vergiler yükselecek, üreten herkes ürettiği ürüne yeniden zam yapacak. Elektrik ücretleri zamlanacak, akaryakıta gene zam gelece. Biliyorum içiniz karardı ama, ete de süte de, paklayla böğrülceye de yine zam gelecek

Sorun da bu kısır döndü aslında. Rakamlar artarken alım gücü düşüyor. Bugünü kurtarma derdindeki iktidar ise, zaten üretim yapmakta zorlanan sanayi tesisleri ile ağır vergi altında çabalayan KOBİ’lere adete “tabuta son çiviyi” çakar gibi davranıyor

Uygulanması gereken politika bellidir. 7 bin TL çok mu? Değil tabii. 10 olsa ne olur? Ama siz, halkın alım gücünü yükseltecek, fiyatları aşağıya çekecek, adil vergi sistemini sağlayacak, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacak bir sistem gördünüz mü?

Kamuyu daha verimli hale getirecek, Kıb- Tek’i daha verimli hale getirecek, halka ucuz et, süt, gaz, elektrik gibi hem beslenme, hem tüketim hem de üretim girdilerini ucuzlatacak bir adım gördünüz mü? Hiçbiri için kafa yorulmadı.

Şimdi, “7 bin TL asgari ücret ne anlama geliyor?” sorusunun cevabı şudur. Her 10 çalışanda ortalama bir işletmenin hem maaş hem de vergi giderleri hesaplandığında, ortaya 42 bin TL gibi bir ek yük çıkıyor. 20 çalışan varsa 85…

Bu krizde, hangi işletme bir ayda gelirini 42 bin, 85 bin, 127 bi TL gibi artırarak ilerleyebilir ki? Bir başka nokta daha var, o da, asgari ücretin üzerinde maaş alanların da maaşını artırmak zorundadır işletmeler. Hadi buyurun çıkın hesabın içinden

Konu, “daha çok maaş, daha da çok maaş” değil, o maaşlar neler alabildiğinizdir. Gaz olmuş 180, dökme gaz bir yılda yüzde 143 zamlanmış, akaryakıt 10 TL üzerine çıkmış, Euro 16, sterlin 18 olmuş. Bunlar mücadele etmek, enflasyon canavarını yenmek isteyen var mı?

Uzar gider. Demem o ki… Sadece rakamların şişmesi hayatı daha pahalı yapar. Enflasyon büyür. Kamu maliyesi zaten batak, hepten batar. Vergiler artar. Memleketi 8- 10 tane zenginden ibaret sananlar, ülkeye ancak zarar verir. Özeti şu: Ödeyebilen ödeyecek, ödeyemeyen batacak

Bu tabloda, işveren ve işçi karşı karşıya. Devletin hiçbir teşviki yok. Devlet bir kuruş kendi alacağından vazgeçmiyor. Devamında da işverene, “bul öde, bulamazsan işten at, hiç bulamazsan işini kapat” diyor. Bu saçma kısır döngünün geldiği nokta budur.

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23/12/2021 08:35