Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, muhtelif malzeme satışı yapacak

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24/08/2024

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, muhtelif malzeme satışı yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 28 Ağustos’ta ayrıştırılmamış muhtelif hurda metaller ile muhtelif hurda aküleri; 29 Ağustos’ta ise muhtelif malzemeleri açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan açıklamalara göre, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da, ayrıştırılmamış muhtelif hurda metaller ile muhtelif hurda akülerin satışları, açık artırma usulü ve peşin olarak Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarı’nda yapılacak.

29 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da ise, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Gazimağusa Şubesi Ambarları’nda muhtelif çeşitte yeni oto yedek parça, muhtelif çeşitte kullanılmış oto yedek parça, çeşitli ebatlarda araç lastiği, mutfak davlumbazı, basınç kompresörü, küçük plastik meyve kasaları ve kazıcı-yükleyici arka kepçesi satılacak.

24/08/2024 09:27
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TAGS: Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, haber, kıbrıs
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