Devlet erkanını bir araya getiren nikah
25/06/2022
TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan ile Lola Ziyatdinova, Gönyeli Concorde Otel’de düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.
Nikaha Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçag, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy Çalışma , Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sayıştay Başkanı Osman Korhan, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Çiftin nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Harun Maden yaptı.
Lola Ziyatdinova nikahta ünlü moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi.