Devlet farkında ama harekete geçmedi!

Haber Kıbrıs Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’yle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Ekim ayında bakımevine yaptığı iki ziyaretin ardından hazırlanan rapora ulaştı.

Ekim ayında yayınlanan raporda Vakıftaki eksiklik ve ihmaller gözler önüne serilirken akıllara “Bunca zaman neden harekete geçilmedi?” sorusu geldi. Bakımevinde yaşayan yaşlılar göz göre göre devlet eliyle kaderine terk edildi.

Raporda her iki ziyarette de yetkili biriyle görüşme imkanı bulunmadığına dikkat çekilirken, Vakıfta görevli iki hemşire, 1 ergoterapist, 1 aşçı ve 1 temizlik görevlisinin çalıştığı bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca 70 kişi kapasiteli, 40 kişinin ikamet ettiği Vakıf binasının fiziki durumunun oldukça kötü olduğu, tavanların akıttığı, yeterli sayıda duş ve tuvaletin bulunmadığı, salgın döneminde yeterli hijyen ortamının sağlanmadığı belirtildi. Vakıfta yeterli sayıda hasta bakıcı bulunmadığına da dikkat çekilirken, yemek konusunda tek tip yemek hazırlandığı yaşlıların şeker tansiyon gibi hastalıklarının göz önünde bulundurulmadığı belirtildi.

Bakımevinde yaşayan yaşlıların görüşlerine de yer verilen raporda yaşlıların oradaki bakımdan memnun olmadıkları ifade edildi.

İskele Kaza Sorumlusu Tevfik Gören imzasıyla hazırlanan raporda 6 maddelik düzeltilmesi gereken olgulara yer verildi.

İşte o rapor:

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29/01/2022 11:52