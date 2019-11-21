Kültür Dairesi’nin 29’uncusunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması’nın seçmeleri hafta sonu gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği yarışmaya başvuran 64 kişinin 820 fotoğrafı değerlendirilecek. Sonuçlar Pazartesi günü açıklanacak.

Kültür Dairesi’nin davetlisi olarak Türkiye’den KKTC’ye gelecek seçici kurul üyeleri Nezaket Tekin, Orhan Cem Çetin ve Tahir Ün’ün yapacağı değerlendirmelerin tamamlanmasının arsından Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin sonuçları Pazartesi günü açıklanacak.

Üç farklı kategoride, 19 Kasım’a kadar, eser kabul edilen yarışmaya, konunun serbest bırakıldığı Siyah/Beyaz kategorisinde 285 fotoğraf ve konunun serbest bırakıldığı Renkli kategorisinde 316 fotoğraf, hem Siyah/Beyaz hem de Renkli fotoğrafların kabul edildiği “Dört Mevsim Kıbrıs” kategorisinde ise 219 fotoğrafla toplamda 64 kişi 820 fotoğrafla başvuruda bulundu.

ÖDÜLLER

Açıklamaya göre, Seçici kurul, kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacak.

Seçici kurul arzu etmesi halinde jüri özel ödülü verebilecek. Jüri özel ödülünü alacak fotoğraf ayrıca bin TL para ödülü almaya da hak kazanacak. Seçici kurulun hafta sonunda yapacağı değerlendirmeleri sonucunda, fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verilecek ve en fazla eseri sergilenmeye değer bulunacak fotoğrafçıya da teşvik amaçlı plaketverilecek.

Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Osman Örek Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği değerlendirmeler sonucunda, bu eserlerin sahipleri de plaket almaya hak kazanacak.

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ve bin 750TL’lik para ödülü ile yine her kategoriden belirlenecek bir esere de Mansiyon ve 750TL’lik para ödülü verilecek.

SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ AKM’DE

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin yer alacağı sergi 12 - 21 Aralık 2019 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Ödüller de, sergi açılışında sahiplerini bulacak.

21/11/2019 17:38