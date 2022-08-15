Devlet gelir kaybediyor, vatandaş boşa gidip geliyor

Kamuda örgütlü 4 sendikanın, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle 11 Ağustos'ta başlattığı grev devam ediyor

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15/08/2022

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Devlet gelir kaybediyor, vatandaş boşa gidip geliyor

Kamuda örgütlü 4 sendika Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası'nın (Vergi-Sen), Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle 11 Ağustos'ta başlattığı grev sürüyor.

Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi'ndeki  grev nedeni ile kaos yaşanıyor. İşlemlerini yaptırmak için daireye giden vatandaşlar mağdur oluyor. Günde yaklaşık 200 bin TL'lik tahsilat yapan daire grev nedeni ile devlete gelir kaybettiriyor.

 

15/08/2022 10:53
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TAGS: lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi, grev, haber, kıbrıs
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