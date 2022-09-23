Devlet Hastanesinden bir bebek kaçırıldı

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23/09/2022

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Devlet Hastanesinden bir bebek kaçırıldı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yeni doğan bir bebek, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan yazılı bir açıklama yaparak konuyu doğruladı ve olayın polise intikal ettiğini söyledi.  

Özyılkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’nde kamuoyuna da yansıyan bebek konusunda konu polise intikal etmiş olup, gerekli tüm araştırmalar yapılmaktadır”

23/09/2022 16:58
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TAGS: Devlet Hastanesi, bebek
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