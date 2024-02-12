Devlet ile T&T arasında kim ödeyecek kavgası var

Ercan Havalimanı’nda görev yapan güvenlik çalışanları maaş alamıyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre 43 güvenlik görevlisi 50 gündür maaş alamadı. Anlaşmaya göre Ercan’da görev yapan güvenlik görevlileri T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne bağlı. T&T Havalimanı İşletmeciliği maaşların devlet tarafından ödenmesi gerektiğini savunurken devlet kanadı ise maaş sorumluluğunun T&T Havalimanı İşletmeciliği’nde olduğunu ifade ediyor. Bu karmaşa arasında maaşların kim tarafından ödeneceği bilinmezken 43 özel güvenlik 50 gündür maaş alamıyor.

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