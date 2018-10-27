Devlet kadrolarında yeni atamalar

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Ersin Şahdur, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyeliğine Ayşe Öztabay, Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne de Ahmet Aydın atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Aydın daha önce atandığı Plan Proje Müdürlüğü görevinden alındı ve 23 Ekim itibarıyla Trafik Dairesi Müdürlüğü görevine getirildi.

Yeniboğaziçi’ne bağlı Akova köyünde 24 Haziran yerel seçimlerinde ihtiyar heyeti üyesi seçilen Ahmet Aköz istifa etti.

Yüksek Seçim Kurulu, Aköz’ün yerine, ondan sonra en çok oyu alan aday Şükran Keleş’in seçilmiş sayıldığını duyurdu.