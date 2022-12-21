Devlet kaşıkla verdi ya şimdi, seçim sonrası kepçeyle geri alacak

DEVLET KAŞIKLA VERDİ YA ŞİMDİ, SEÇİM SONRASI KEPÇEYLE GERİ ALACAK. BU DÜZEN VATANDAŞ DAHA ÇOK VERGİ VERMEZSE, MAAŞ DAHİ ÖDEYEMEYECEK DURUMDA

SAAT 9’DAN İTİBAREN LTB BAŞKANI MEHMET HARMANCI KONUĞUMUZ. SON DÜZLÜKTE BAŞKENTİ KONUŞACAĞIZ

Son düzlüğe girdik. 5 gün sonra sandık; 5 gün sonunun sabahında 18 belediyede, 18 belediye başkanı; onlarca belediye meclis üyesi. Bugün, “adaylar ve adayların özelliklerini” konuşuyoruz ya; son beş gün… 5 günün sonunda, vatandaş sorunları ile baş başa kalacak

Kamunun uyguladığı tüm harçlara zam… Enerjiye zam… piyasada maaş artışlarının yaratacağı yeni bir pahalılık. O pahalılık maaşlara yapılan zamları yutacak. Kısacası bir enflasyon sarmalı içerisindeyiz ve bu sarmalla mücadele etmeye bizim gücümüz yetmez

Türk Lirası’nın değer kaybı devam ediyor. Türkiye’de uygulanan faiz ekonomisi bize ek yük yaratıyor. Döviz yeniden az az da olsa artış trendine girdi. Yani; sorunlar belli. Bu sorunların üzerine giderek “ancak da hasarı” azaltabiliriz. O kadar

Peki bizim ülkemizde, hasarı azaltmaya yönelik bir çaba var mı? Maalesef yok. Kamu kaynakları üzerinden talan devam ediyor. Kamu kaynakları şimdi de yerel yönetim seçimleri için tarumar ediliyor. Herkes biliyor, seyrediyor

Her gün onlarca siyasi faaliyetle ilgili resim geliyor. Alıp bakıyorsun; devletin memuru, işçisi, bürokratı görevinde olması gereken saat, seçim için yollarda. Müşaviri yollarda… İnsan ister istemez, “Yahu boşuna mı bunca çaba, güzel memleket özlemi” diye sorguluyor

Evet, son 5 gün var seçime. Seçim bitince dertlerinin biteceğini sananlar var. Öyle olmayacağını söyleyelim de… Üstüne de ekleyelim: Ertelenen zamlar, alınamayan kararlar, enflasyon, faiz ve taksitler halkımızı bekliyor. Hepsine hazır olalım

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21/12/2022 08:22