Devlet katkı payı yatmadı, belediyeler maaş ödeyemedi

Haber Kıbrıs-Özel

Maliye Bakanlığı, belediyelere devlet katkısını yatırmadı, birçok belediye çalışanına Mart ayı maaşını ödeyemedi.

Yalınkaya: Katkı payı yatırılmazsa eyleme gidilebilir

Haber Kıbrıs’a konuşan Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, bu sabah İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü, maaşların bugün veya Pazartesi günü yatırılmasının beklendiğini açıkladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, devlet katkı payının pazartesi günü yatırılmaması durumunda eyleme gidilebileceğine işaret ederek, belediyelerde örgütlü 4 sendika ile görüşeceklerini kaydetti.

Yalınkaya, devlet katkı payının zamanında yatırılmamasının eyleme gitme nedenlerinden biri olduğunu ancak bunun yanında hükümetten başka beklentilerinin de olduğunu vurguladı.

Hükümetten Belediyeler Yasasının geçirilmesini istediklerini belirten Yalınkaya, Yerel Yönetimler Reformu’ndaki belirsizliğin de ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Yalınkaya, bütçelerin onaylanması sonrasında devlet katkısının yeni şekliyle yatırılmasını istediklerine dikkat çekerek, katkı paylarında en az hayat pahalığı oranında artış yapılmasını istediklerini kaydetti.

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04/03/2022 12:31