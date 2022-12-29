Devlet Laboratuvarı hizmete giriyor

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra Güneş Gazetesi’ne yaptığı açıklamada altı yıl önce yangından dolayı zarar gören Devlet Laboratuvarı’nın yeniden tadilatına başlanacağının müjdesini verdi.

Altuğra, “Ülkemizin kanayan yarası Devlet Laboratuvarı’nın akredite olması önemlidir çünkü ihraç edilen ürün gönderildiği ülkede yeniden tahlile tabi kalmaz. Akredite özelliğini kaybeden laboratuvar ne kadar tahlil yapsa bile ilgili ülke tekrar tahlil yapıyor. Biz devlet laboratuvarını yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı yaptı. Hem laboratuvarımız hayata geçirecek hem de içerde bulunan malzemeleri imha edecek gerekli kaynağı bulduk” dedi

Bu habere tepkiniz:



29/12/2022 08:30