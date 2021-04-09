Devlet, okul hademelerini yüz üstü bıraktı

Devlet okullarından çalışan yüzlerce hademe yasanın mağduru oldu. Covid-19 nedeniyle kapanan okullarda çalışan hademeler işsizlik maaşı alamadığı gibi çalışmadığı günler için aldıkları maaşları geri ödemeleri isteniyor.

Pandemi nedeniyle Aralık ayında okulları kapanan hademeler yasal hakları olan işsizlik maaşı almak için başvuru yaptı. Ancak 25-26 Ocak tarihlerinde okullar tekrar açıldı ve firmaları tarafından tekrar işe çağrıldılar. İki gün işleyen hademeler 27 Ocak’ta okulların tekrar kapanması nedeniyle yeniden işsiz kaldılar.

Taşeron firma, sadece iki gün çalışan hademelerden imza alarak maliyeye ödeme yapılması için bildirdi.

Sosyal Sigortaları arayan ve durumu bildiren hademeler, sorun olmayacak denmesine rağmen sadece iki gün çalıştıkları için işsizlik maaşları kesildi. Bununla da kalmayan devlet hademeleri iki gün çalıştıkları ve bunu bildirmediklerini iddia ederek yolsuzluk yapmakla suçluyor.

Devlet, hademelerden çalışmadıkları günler için aldıkları işsizlik maaşlarını geri ödemelerini, maaşların geri ödenmesi halinde tekrardan işsizlik maaşına başvurabileceklerini söylüyor

Ada genelinde aynı sorun yüzünden 400’den fazla hademe şimdi haklarını arayacak makam bulamıyor

Haber Kıbrıs’a ulaşan hademeler “devlet bizi pandemi döneminde yüz üstü bıraktı. Evimize ekmek alamayacak duruma geldik, evde internet olmadığı için çocuklarımız online derslere de giremiyor. Hangi kuruma gittiysek kimse bizimle ilgilenmedi, yetkililerin bu duruma bir çare üretmesini istiyoruz” dedi.

Tahir Gökçebel: Bu insanlar şirketlerin kölesi

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel devletin bu konuda çok yanlış yaptığını belirterek özellikle hastanelerde ve okullarda şirketlerden hizmet alındığını ve bu şirketlere muazzam miktarda para aktarıldığını kaydetti. Gökçebel, bu şirketlerde çalışan insanların herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını belirterek çalışanların ellerinde iş akitlerinin olmadığını ve şirketlerin kölesi olduklarını vurguladı. Gökçebel okullarda eskiden kadrolu hademelerin olduğunu ancak artık kadrolu hademe kalmadığını belirtti

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09/04/2021 15:37