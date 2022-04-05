Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Turizm Bakanlığı’na Bağlandı

DEVLET OPERA VE BALE KOORDİNASYON MERKEZİ, BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANLIĞI’NA BAĞLANDI

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05/04/2022

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Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Turizm Bakanlığı’na Bağlandı

 Bakanlar Kurulu, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin (KKTCDOB), Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlanmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, KKTCDOB’nin fiilen görev yapan sözleşmeli personeli kadrolarıyla birlikte, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na aktarılacak.
Merkez’in giderlerinin karşılanması için Başbakan Yardımcılığı , Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesine ödenek kalemleri ihdas edilecek ve Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi oluşumu, görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenerek tadil edilecek.

05/04/2022 11:27
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TAGS: Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, Turizm Bakanlığı
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