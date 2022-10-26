Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, 'Yeniden Doğmak' konseriyle etkinliklerine başlıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, 2022-2023 sanat sezonunu, cuma günü, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenleyeceği etkinlikle açıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Şairleri'nin seçme şiirleri ve besteci Ali Hoca'nın besteleriyle oluşan "Yeniden Doğmak" isimli Lied serisinin Gazimağusa konseri, soprano Sermin Dikmen Töre, bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde ve besteci Ali Hoca'nın piyano eşliğiyle gerçekleştiriliyor.

Konser, saat 20.00'de başlayacak, halka açık ve ücretsiz olacak.

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26/10/2022 15:47