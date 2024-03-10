Devlet Opera ve Balesi ile Myrrha Trio işbirliğinde Dünya Kadınlar Günü Konseri düzenlendi

ads ads ads ads
10/03/2024

ads
Devlet Opera ve Balesi ile Myrrha Trio işbirliğinde Dünya Kadınlar Günü Konseri düzenlendi

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Myrrha Trio iş birliğinde hazırlanan ve Telsim'in iletişim desteği sağladığı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" Cumhurbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre'nin yanısıra davetlilerin ve seyircilerin katılımıyla Lefkoşa’da Bedesten’de gerçekleştirildi.

Merkezden yapılan açıklamada, KKTCDOB Kurucu sanatçılarından Soprano Sermin Dikmen Töre'nin solistliğinde gerçekleşen ve KKTCCSO sanatçıları arasından Miray Çakır (Keman), Sinem Sadrazam (Viyola) ve Püren Eda Gözer'in (Viyolonsel) oluşturduğu Myrrha Trio yanı sıra Cansu Özcezarlı (Keman) ve Göksu Özcezarlı'nın (Viyola) da yer aldığı "Dünya Kadınlar Günü Konseri konseri"nin beğeni topladığı ifade edildi.

10/03/2024 12:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Devlet Opera ve Balesi ile Myrrha Trio işbirliğinde Dünya Kadınlar Günü Konseri düzenlendi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.