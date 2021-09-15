Devlet otoritesi laçkalaştı, herkes kendi kuralını uygulamak istiyor…

Ülke iyi yönetilmeyince hemen her alanda “bozukluk” görürsünüz…

Hükümetler kötü olunca devlet otoritesi de laçkalaşır…

Ülkede kuralsızlık baş gösterir, herkes kendi kurallarını koymaya başlar ya da arkasını başka başka güçlere dayar…

Devleti, hükümet edenler değil de başka çeşitli güç odakları yönetmeye başlar.

Aşağılardan bazı kesimler de bir yerlere güvendiği için kendilerince derebeylikler oluşturur, kimseyi takmamaya başlar…

“Devlet otoritesi” ya da “idari güç” diyorken, halkı üzerinde baskı kuran otoriter güç demek istemiyorum…

Demek istediğim yasalar çerçevesinde yönetilen ülkedir…

Tabii öyle bir şey yok buralarda…

O nedenle de karmaşa, huzursuzluk her tarafı kapladı…

Kimisi partizanca kayırılmaktan güç alır, gücü partisidir… Kimisi ülkede hükümetten bile fazla sözü geçen para babalarından güç alır… Kimisi de Türkiyeli yetkililerin koruması altındadır ya da öyle lanse ederler…

Hal böyle olunca da kişiler kendini dokunulmazlık zırhı içinde hisseder ve cüretini aşar; yasa, tüzük, kural dinlemez olur…

Tabii şımartılmak tehlikelidir, çok fazla ileri gidebilirler…

Afrika gazetesine saldıran kitleyi düşünün; polis müdahale edemese, az daha kontrolden çıkan kalabalık cinayet işleyecekti…

Linç girişiminde bulunan kişilerin bir adım sonrası buydu…

Tutuklanıp da içeri götürüldüklerinde “aileleri, çocukları olduğunu” hatırlamışlardı, ailelerinin onları beklediğini, perişan olduklarını söylüyorlardı.

Kendilerinden geçip de sürü psikolojisiyle gazeteye saldırırken, oradaki kişilerin de insan olduğunu, onların da ailesi, çocuğu bulunduğunu unutmuşlardı halbuki…

Ne acı ki o linç girişimini bile haklı çıkarmaya çalışanlar oldu…

Az kalsın katil olacaklardı ama şımartılmanın ve kışkırtılmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu o halde bile görememeleri çok acı…

Ülkede şiddet olaylarının artması ve bunlara yeltenen kişilerin kendisine bir şey olmayacağını, bir şekilde yırtacağını düşünmesi çok tehlikelidir.

Mahkemede konuşan bazı suçluların, KKTC’ye suç işlemeye geldiğini, bunun için uygun ortam bulunduğunu ve kendilerine bir şey olmayacağını düşündüklerini itiraf etmeleri, aslında durumun nereye geldiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Kormacit’te 9 kişi bir kişiyi darp etti, linç etmeye kalkıştı.

Nasıl bir ruh halidir ki 9 kişi bir kişiye saldırır?

O kişiyi öldürebileceklerini nasıl olur da düşünemezler?

Nasıl bir nefret, nasıl bir öfkedir ki bu, 9 kişi bir kişiyi linç etsin?

Nasıl bir cesarettir ki rahatsızlık verdikleri için polise şikâyet edilen kişiler, “bizi polise şikâyet edersin ha, biz de seni linç ederiz” diyebilsin?

Türk Türke bunu nasıl yapar, Türk Türkü öldürmeye kalkışır mı?

Bu ülkede artık kimse kimseye bir şey söyleyemiyor…

Ne trafikte kuralları ihlal eden birisini uyarabiliyorsunuz ne etrafa çöp atanları ne de kuyrukta beklerken araya kaynak yapanları… Canına susadınsa uyar, bir şey söyle…

Uyardığınız kişi size saldırabilir, linç edebilir, üstelik yalnız kendisi değil, birkaç arkadaşı ile sizi ezip eleyebilir. Hatta yan bakmanızdan bile huylanabilirler…

“Bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmeli” deniyor sıkça… Doğrudur, ciddi, caydırıcı cezalar verilmelidir ama ondan önce huzur ortamı sağlanmalı, böyle kişilerin buna yeltenecek gücü kendilerinde bulamamaları gerekir…

İnsanın kendi sokağında, kendi şehrinde, kendi ülkesinde kendisini güvende hissetmemesi, kendi ülkesine yabancılaşması kadar kötü bir şey olabilir mi? Oluyor işte, sıkça olmaya başladı…

“E böyle şeyler her ülkede olur” derler hemen size… Her ülkede olmaz, olan ülkeler var elbet ama bana ne onlardan? Benim ülkemde olmazdı, ben ona bakarım…

Koltuklarını, makamlarını, partisel çıkarlarını düşünenler, halkını düşünmüyor, korumuyor; emir eri olmaya tav, gönüllü kul olmaya can atıyorlar…

Onur, gurur yok… Ülke insanı tükendi, bitti, genç nesil eğitim gördüğü ülkelerden vatanına dönmüyor, buradakiler kaçmanın yollarını arıyor…

Efendiler, hal böyleyken siz neyin mücadelesini veriyorsunuz? Attığınız nutukların kime faydası var?

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15/09/2021 22:45