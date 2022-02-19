Devlet Özer: Diz ve Eklem Ağrılarımdan Kurtuldum

Vadili’de ikamet eden Devlet Özer Hanım ve kızı Zeynep Hanım, bizlere Dr. Hakan Özkul’dan aldığı bitkisel tedavi desteği sonrası yaşadığı kas ve eklem ağrılarından nasıl kurtulduğunu ve hastalık sürecini aktardı.

Yürüyemez Duruma Gelmiştim

Diz kapaklarında yaşadığı sıvı kaybı dolayıyla yaşam kalitesi düşen Devlet Hanım yürümekte güçlük çektiğini belirtti.

“Diz kapaklarım ağrıdığı için doktora gittim ilaçlar kullandım fakat dizimdeki ağrılar geçmedi. İşimi yapamaz hale gelmiştim yürüyemez olmuştum. Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi olmuştum. Çok ağrılarım vardı uyuyamazdım.

Annemin Hayatı İşkenceye Dönmüştü

“Hastalığından dolayı annem torunlarını kucağına alamazdı, işini yapamazdı, oturup kalkması bile işkenceye dönmüştü. Bu durum beni çok rahatsız etmeye başladı ve bende araştırmaya başladım.”

Annem Dr. Hakan Özkul’dan Bitkisel Tedavi Almaya Başladı

“Araştırmalarım sonucu sosyal medyada Dr. Hakan Özkul’u gördüm. Hemen ulaşmak istedim ve bana geri dönüş yaptılar. Çok ilgililer tedavi sürecinde sürekli arayıp annemin nasıl olduğunu sordular. Dr. Hakan Özkul’un tavsiyeleri anneme çok iyi geldi.”

Annemin Sosyal Hayatı Düzene Döndü

“Bitkisel tedavi sonrası annemin yürümesi ve sosyal hayatı eski düzenine döndü. Artık işlerini yapabiliyor torunlarıyla ilgilenebiliyor. Bitkisel tedaviden çok memnununuz Dr. Hakan Özkul ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.”

Sağlığıma Kavuştum

Diz ve eklem ağrılarından kurtulduğunu belirten Devlet Hanım, Dr. Hakan Özkul’a teşekkürlerini iletti.

“Çok şükürler olsun Allahım’a bin kere. Artık işlerimi yapabiliyorum, rahat bir şekilde yürüyebiliyorum, enerji sahibi oldum ve sağlığıma kavuştum.”

“Dr. Hakan Özkul’a dualar ediyorum ve çok teşekkür ediyorum.”

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19/02/2022 09:43