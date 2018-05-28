Devlet Piyangosu Çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 400.000TL'lik büyük ikramiye "14816" numaralı

bilete isabet etti.



Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 400.000TL, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "14816" numaralı bilete isabet etti.

28.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

400.000 TL İkramiye Kazanan Numara

14816

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

25983

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

57908

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

55359

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03180 32101 43520

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05148 09855 12912 38159 53611

57187

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27243 45292 48306 52312 64240

66093 72902 79553

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06535 09676 34671 41759 42137

57071 59483 62641 71789 74116

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03024 03573 04143 11066 16001

16093 18173 18579 19752 21504

22425 24209 31202 34840 35131

40678 60294 68618 70016 71684

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04816 10816 11816 12816 13816

14016 14116 14216 14316 14416

14516 14616 14716 14806 14810

14811 14812 14813 14814 14815

14817 14818 14819 14826 14836

14846 14856 14866 14876 14886

14896 14916 15816 16816 17816

18816 19816 24816 34816 44816

54816 64816 74816

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

73

94

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

9