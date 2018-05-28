HABER KIBRIS

Devlet Piyangosu Çekildi

28 Mayıs 2018 çekilişinde 400.000TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi  Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "14816" numaralı bilete isabet etti.

ads
28/05/2018

Devlet Piyangosu Çekildi
ads

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından  gerçekleştirilen 28 Mayıs 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam  gerçekleşti. Çekilişte 400.000TL'lik büyük ikramiye "14816" numaralı 
bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük  ikramiye olan 400.000TL, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan  "14816" numaralı bilete isabet etti.

28.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

400.000 TL İkramiye Kazanan Numara

14816  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

25983  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

57908  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

55359  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03180  32101  43520  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05148  09855  12912  38159  53611  
57187  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27243  45292  48306  52312  64240  
66093  72902  79553  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06535  09676  34671  41759  42137  
57071  59483  62641  71789  74116  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03024  03573  04143  11066  16001  
16093  18173  18579  19752  21504  
22425  24209  31202  34840  35131  
40678  60294  68618  70016  71684  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04816  10816  11816  12816  13816  
14016  14116  14216  14316  14416  
14516  14616  14716  14806  14810  
14811  14812  14813  14814  14815  
14817  14818  14819  14826  14836  
14846  14856  14866  14876  14886  
14896  14916  15816  16816  17816  
18816  19816  24816  34816  44816  
54816  64816  74816  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

73

94

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

9

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Devlet Piyangosu, büyük ikramiye, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems