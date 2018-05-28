Devlet Piyangosu Çekildi
28 Mayıs 2018 çekilişinde 400.000TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "14816" numaralı bilete isabet etti.
28/05/2018
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 400.000TL'lik büyük ikramiye "14816" numaralı
bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 400.000TL, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "14816" numaralı bilete isabet etti.
28.05.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
400.000 TL İkramiye Kazanan Numara
14816
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
25983
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
57908
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
55359
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03180 32101 43520
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05148 09855 12912 38159 53611
57187
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27243 45292 48306 52312 64240
66093 72902 79553
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06535 09676 34671 41759 42137
57071 59483 62641 71789 74116
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03024 03573 04143 11066 16001
16093 18173 18579 19752 21504
22425 24209 31202 34840 35131
40678 60294 68618 70016 71684
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04816 10816 11816 12816 13816
14016 14116 14216 14316 14416
14516 14616 14716 14806 14810
14811 14812 14813 14814 14815
14817 14818 14819 14826 14836
14846 14856 14866 14876 14886
14896 14916 15816 16816 17816
18816 19816 24816 34816 44816
54816 64816 74816
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
73
94
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
9