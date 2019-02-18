Devlet Piyangosu çekildi!

KKTC Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat 2019 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, 38770 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Şubat 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 600.000TL'lik büyük ikramiye Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan 38770 numaralı bilete isabet etti.

300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 28 Şubat tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak yarından itibaren satışa sunulacak.