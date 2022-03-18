Devlet Piyangosu çekildi…

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18/03/2022

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Devlet Piyangosu çekildi…

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiye ‘65573’ numaralı bilete isabet ederek, devretti.

Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiye ‘65573’ numaralı bilete isabet ederek, devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 milyon 125 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacak. 28 Mart tarihli çekiliş çıkana kadar yapılacak.

 

18/03/2022 21:06
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TAGS: Devlet Piyangosu çekildi
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