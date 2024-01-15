Devlet Piyangosu çekildi

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15/01/2024

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Devlet Piyangosu çekildi

15 Ocak 2024 Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "15448" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "15448" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

8 Şubat çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon TL

8 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 16 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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15/01/2024 21:13
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TAGS: Devlet Piyangosu çekildi
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