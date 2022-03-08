Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu’nun bu akşam gerçekleşen 375 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişi, ‘50236’ numaralı bilete isabet ederek, devretti.

Piyangolar Birimi tarafından herkesin heyecanla beklediği 375 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 bin TL’lik büyük ikramiye ‘50236’ numaralı bilete isabet ederek, devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyük ikramiyenin 750 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 9 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

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08/03/2022 22:28