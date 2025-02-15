15 Şubat 2025 Çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satılan "67414" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Şubat 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "67414" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL

8 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 17 Şubat 2025 Pazartesi tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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