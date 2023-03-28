Devlet Piyangosu çekildi! İşte detaylar

28 Mart 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan ‘’07204’’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "07204" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Nisan tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu da vurgulandı.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Piyango sonuçlarını görmek için tıklayınız

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28/03/2023 21:18