Devlet Piyangosu çekildi! İşte şanslı numaralar

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02/10/2023

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Devlet Piyangosu çekildi! İşte şanslı numaralar

2 Ekim 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 750 Bin TL’lik ikramiye, 59631 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Lefkoşa gezici bayilerimizden Serhan Kumru tarafından satıldı.

15 Kasım’da 3 Milyon TL

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 3 Milyon TL’lik büyük ikramiye ile 15 Kasım’da yapılacağı, çekilişin çıkana kadar çekiliş konseptiyle olacağı ve biletlerin  yarından itibaren satışta olduğu  vurgulandı.

Çekiliş sonuçları için tıklayınız

02/10/2023 22:10
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TAGS: Devlet Piyangosu çekildi! İşte şanslı numaralar
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