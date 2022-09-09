Devlet piyangosu devretti...

Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu’nun dün akşam gerçekleştirilen çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiyenin 41100 numaralı bilete isabet ederek devrettiğini duyurdu.

Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül Pazar günü çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacak.

Büyük ikramiyenin 1 Buçuk Milyon TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri bugün satışa sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceğini kaydeden Piyangolar Birimi, biletlerin resmi adreslerinden kontrol edilmeden atılmamasını istedi.

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09/09/2022 09:40