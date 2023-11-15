Devlet Piyangosu KKTC’nin 40’ıncı Kuruluş Yıldönümü Özel Çekilişi yapıldı

ads ads ads ads
15/11/2023

ads
Devlet Piyangosu KKTC’nin 40’ıncı Kuruluş Yıldönümü Özel Çekilişi yapıldı


15 Kasım Özel Çekilişinde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanımız Aydın Solak  tarafından satılan "40396" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2023 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "40396" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL ve toplam ikramiye 13.173.750 TL olacak. Bilet fiyatının 150 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2023) itibaren satışa sunulacak.

Sonuçlar için tıklayınız

15/11/2023 22:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Devlet Piyangosu KKTC’nin 40’ıncı Kuruluş Yıldönümü Özel Çekilişi yapıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.