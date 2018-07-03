HABER KIBRIS

Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı

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03/07/2018

Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
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Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran 2018 tarihli çekilişinde 400 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi adına banka yetkilisi ödülü bugün Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’ndan aldı.

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Haziran 2018 Devlet Piyangosu çekilişinde,“67485” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan adına Garanti Bankası Müşteri İlişkileri Yöneticisi Elif Güvel Eşkut teslim aldı.

 

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TAGS: Devlet Piyangosu
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