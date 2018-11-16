Devlet Piyangosu Yılbaşı İkramiyesi Belli Oldu

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu Yılbaşı Özel Çekilişi ile bir ilke imza atıyor. Yapılacak çekilişte bir talihlinin 1 buçuk milyon TL kazanacağı çekiliş, 15 Kasım özel çekilişi gibi çıkana kadar çekiliş olarak açıklandı.

KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım’da gerçekleşen ve 1 milyon TL’lik ikramiyenin sahibini bulduğu çekilişin ardından, Yılbaşı için rekor ikramiye 1 buçuk milyon TL olarak belirlendi.

Özel çekilişlerle ilgili açıklama yapan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, Devlet Piyangosu’nun çıkma şansı en yüksek piyango olduğuna vurgu yaparak, 15 Kasım Özel Çekilişi için 140 bin 25 adet bilet satıldığını söyledi ve halka gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Yılbaşı Özel Çekilişi olarak belirlenen ikramiye miktarının Piyangolar tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Deliceırmak, satış fiyatı 30 TL olarak belirlenen biletlerin satışına bugünden itibaren başlandığını söyledi.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık ikramiye listesi şöyle:

“1 Adet – 1.500.000 TL, 1 Adet – 125.000 TL, 1 Adet – 25.000 TL, 5 Adet – 10.000 TL, 5 Adet – 5.000 TL, 5 Adet–2.500 TL, 10 Adet – 1.000 TL, 20 Adet - 500 TL, 40 Adet - 250 TL, 400 Adet - 90 TL, 4000 Adet - 60 TL, 40000 Adet - 30 TL(Amorti), 49 Adet (Teselli) – 1.500 TL.

TOPLAM İKRAMİYE 3,317,000 TL.”