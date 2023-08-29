Devlet Piyangosu’nda KTSYD’nin 40. Yıl Gururu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 40. Yılında aktivitelerini aralıksız sürdürürken Devlet Piyangosu gururunu da yaşıyor.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu tarafından Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ile yapılan görüşmenin ardından Devlet Piyangosu’na KTSYD 40. Yıl logosu konması konusunda anlaşma sağlanmış ve bunun neticesinde KTSYD 40. Yıl logolu Devlet Piyangoları bugün satışa başlamıştır.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi Müdürü Turgut Sunalp bugün satışa sunulacak olan KTSYD 40. Yıl logolu Devlet Piyangoları’nı teslim alırken KTSYD Başkanı Necati Özsoy ile bir araya geldi. Özsoy, KTSYD olarak 40. Yılda yaşadıkları gururu Devlet Piyangosunda da sergilenmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını, bu imkanı sunan başta Hüseyin Cahitoğlu’na ve Turgut Sunalp’a teşekkürlerini iletti. Turgut Sunalp ve Necati Özsoy görüşmesinde KTSYD yönetim kurulu üyesi Necati Külahlılar da yer aldı.