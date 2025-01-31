Devlet Piyangosu’nda şans Girne’ye güldü

Devlet Piyangosu’nun dün geceki çekilişinde 3 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiye Girne’de satılan bilete isabet etti.

Büyük ikramiyenin Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan 05686 numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Şubat’ta yapılacak. Büyük ikramiyenin 1 milyon 750 bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri bugün 200 TL'den satışa sunuldu.

Piyangolar Birimi, resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceğini belirterek “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.” uyarısı yaptı.