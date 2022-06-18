Devlet Piyangosu’nun şanslı numarası belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 28148 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Tutku Beyit tarafından satıldı.

20 Temmmuz’a Özel Çekiliş

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacak olan özel çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş biletleri 19 Haziran 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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18/06/2022 21:43