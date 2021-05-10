Devlet Piyangosu'nun talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs tarihli çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli ikramiyesini aldı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, ‘17089’ numaralı bilete isabet eden 700 Bin TL’lik büyük ikramiye, Lefkoşa’da ikamet eden ve isminin gizli kalmasını isteyen vatandaş tarafından bugün teslim alındı.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, tebrik ettiği talihlinin ikramiyesini sağlıklı, güzel günlerde kullanmasını diledi.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatının 20 TL olduğu çekilişin büyük ikramiyesi 350 Bin TL.

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10/05/2021 15:25