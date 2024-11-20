Devlet Piyangosu'nun yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 6 milyon TL

Devlet Piyangosu'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL.

Toplam 19 milyon 274 bin 750 TL'lik ikramiye dağıtılacak yılbaşı çekilişinin biletleri 16 Kasım'da satışa sunuldu. Bilet fiyatının ise 300 TL olduğu belirtildi.

-15 Kasım talihlisi ikramiyesini aldı

Başbakanlık Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu 15 Kasım çekilişinin 4 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin talihlisine teslim edildiğini açıkladı.

İkramiyenin Lefkoşa bölgesinde ikamet eden ancak adının açıklanmasını istemeyen talihliye Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildiği belirtildi.