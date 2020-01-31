Devlet Tiyatroları Çocuklar İçin Ücretsiz Oyun Sahneleyecek

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, şubat tatili nedeniyle yarın çocuklara yönelik ücretsiz oyun sahneleyecek.

ads
31/01/2020
HK

ads
ads
Devlet Tiyatroları Çocuklar İçin Ücretsiz Oyun Sahneleyecek

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, şubat tatili nedeniyle yarın çocuklara yönelik ücretsiz oyun sahneleyecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Otobüs Durağında Üç Bencil” adlı oyun yarın 14.00 ve 16.00 seanslarıyla, ücretsiz olarak Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşacak.

31/01/2020 17:58
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, kktc
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.