Devlet Tiyatroları Çocuklar İçin Ücretsiz Oyun Sahneleyecek

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, şubat tatili nedeniyle yarın çocuklara yönelik ücretsiz oyun sahneleyecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Otobüs Durağında Üç Bencil” adlı oyun yarın 14.00 ve 16.00 seanslarıyla, ücretsiz olarak Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşacak.

31/01/2020 17:58