Devlet Tiyatroları Müdürü Pazartesi tiyatrocularla buluşuyor

Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür Pazartesi günü saat 16’da tiyatrocular ve kurul üyeleriyle bir araya gelerek son yaşanan tartışmaları masaya yatıracak.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Yaşar Ersoy’un yazdığı “Yangın Yerinde Kabare” oyunun Devlet Tiyatroları’nda oynanmaması kararı üzerine başlayan tartışmaların ardından Pazartesi günü saat 16’da tiyatro oyuncuları ve kurul üyeleriyle toplantı yapacak.

İlgili tüm paydaşların yer alacağı toplantıda, “Yangın Yerinde Kabare” oyunun oynanmasına izin verilmemesi ele alınacak.

Mevcut sorunların da masaya yatıralacağı toplantı sonrasında açıklama yapılması bekleniyor.