Devlet Tiyatrosu’ndan sitem dolu paylaşım…

1999 yılında feci bir yangın olayı sonucu küle dönen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası, halen atıl durumda.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın resmi sayfasından yapılan açıklamada, yeni sahne için 2020 yılında temel atıldığı ancak halen tamamlanmadığına dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün o gün...

Çeyrek asırdır sahnemiz yok!

Kara dumanlar, uçuşan küller, alevler ve yok olan bir kültür binası… Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 25 yıldır sahnesiz…

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahnesi, 27 Şubat 1999’da çıkan yangın sonucu tamamen zarar gördü. O tarihten beri yeni bir tiyatro binası bir türlü inşa edilemedi. 2020 yılında temeli atılan sahnemizin 2021 yılında bitirilmesi sözü verildi fakat…

Bir ülkenin Devlet Tiyatrosunun 25 yıldır sahnesinin olmaması ve çok zor şartlarda oyunlarını farklı farklı salonlarda sergilemeye çalışması Kıbrıs Türk tiyatrosunu, sanatçılarını, seyircilerini uzun yıllardır olumsuz etkilemektedir. Hala çözüm bekleyen bu sorun, kültürel mirasın korunması açısından çok önemlidir.