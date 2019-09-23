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Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak

Teklifler en geç 3 Ekim’e kadar...

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23/09/2019

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Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, kasaplık hayvan satışı ihalesine çıktı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre  40 baş kuzu, 10 baş tosun ve 10 baş koç kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

İhaleye  tekliflerin  en geç 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO)  Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor
Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtilen açıklamada  ödemelerin  peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı beliritldi.

23/09/2019 17:55

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TAGS: Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, kasaplık hayvan satışı, haber, kıbrıs
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