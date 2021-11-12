Devlet Üretme Çiftlikleri kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu

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12/11/2021

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Devlet Üretme Çiftlikleri kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, 50 baş kasaplık oğlağın kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı, taban fiyatının 30 TL/Kg olarak belirlendiği yer aldı.

Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtilen açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı ve ödemelerin peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılabileceği bildirildi.

Kasaplık satışına sunulan oğlaklar Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilecek.

Tekliflerin en geç 19 KasımCuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği yer alan açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.

İhaleyi kazananların en geç 23 Kasım Salı güne kadar hayvanları almak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, salı günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararının iptal edileceği kaydedildi.

12/11/2021 17:33
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TAGS: Devlet Üretme Çiftlikleri kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu, haberkibris,
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