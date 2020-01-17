Devlet Üretme Çiftlikleri'nden kasaplık hayvan satışı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü 10 baş tosun ve 60 baş keçinin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

Tekliflerin en geç 30 Ocak Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği; geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kasaplık satışına sunulan tosunların Şht. Tğm. Doğuş Uran Çiftliği’nde görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ve idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da kaydedildi.

Ayrıca ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı; ihaleyi kazananların en geç 7 Şubat Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu da ifade edilen açıklamada, 7 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararının iptal edileceği belirtildi.



17/01/2020 16:47