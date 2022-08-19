Devlet Üretme Çiftliklerinden kasaplık hayvan satışı...

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi 50 baş kasaplık kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını ve taban fiyatın 56 TL/kg olarak belirlendiğini bildirdi.

Devlet Üretme Çiftliklerinden yapılan duyuruda, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı ve ihaleyi kazananların en geç 2 Eylül Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu belirtildi.

Duyuruda ayrıca, 2 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği de hatırlatıldı.

Duyuruya göre, kasaplık satışına sunulan kuzular Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilecek. Teklifler en geç 26 Ağustos Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılacak, geç gelen tekliflerse dikkate alınmayacak.

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19/08/2022 14:37