Devlet ve KIB-TEK arasında mahsuplaşma yapıldı

Maliye Bakanlığı, devlet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) arasındaki mahsuplaşmanın sonuçlandığını açıkladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Devlet ile Kıb-Tek arasında yıllardır süre gelen, uzun yıllardır konuşulan, kamuoyuna da yansıyan ancak sonuçlandırılamayan borç alacak sorunu Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde, KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde çözümlendi” denildi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kıb-Tek ile bugün yapılan 133 milyon 770 bin 140.89 TL tutarındaki mahsuplaşma ile devlet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında yıllardır süregelen ve basına farklı şekillerde aktarılan borç alacak sorununun Maliye Bakanlığı’nın önderlinde KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde sonuçlandığını belirtti.

Amcaoğlu, “Bilindiği gibi 25 Temmuz 2019 tarihinde çalışmalarına başlanan 274,592,249.01 TL ve 4 Eylül 2019 tarihinde 57,463,382,81 TL mahsuplaşma yapılmıştı. Devamında bugün yapılan mahsuplaşma işlemleri ile de toplam olarak 456,825,772.71 TL tutarındaki mahsuplaşma tamamlanmış ve sonuçlandırılmıştır. Bütün bu yapılan mahsuplaşma işlemleri neticesinde, Devlet ve KIB-TEK arasındaki borç alacak sorunu ortadan kalkmıştır” dedi.

23/01/2020 12:49