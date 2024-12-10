Devlet, Yaşlı Araçlar İçin Neden Tedbir Almaktan Kaçınıyor?

TRAFİKTE YAŞLI SÜRÜCÜLERE ÖNLEM ALMAYI DÜŞÜNEN DEVLET, YAŞLI ARAÇLAR İÇİN NEDEN TEDBİR ALMAKTAN KAÇINIYOR? YOLLARDA SEYREDEN BİR ÇOK ARAÇ KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLADI, ÖLÜM MAKİNESİNE DÖNDÜ

FRENİ TUTMAZ, IŞIĞI YANMAZ, AKSAMI ÇALIŞMAZ… YAŞLILARLA İLGİLİ TEDBİR YANLIŞ DEĞİL, ANCAK ŞU AN YAŞLI ARAÇLAR DAHA BÜYÜK TEHLİKE… BİR DE, İSTATİSTİKİ OLARAK HANGİ YAŞ GRUPLARI DAHA ÇOK KAZAYA NEDEN OLUYOR? DEVLETİN ELİNDE BÖYLE BİR VERİ VAR MI?

Belki de şu anda ülkenin en önemli gündemi değil ama, önemli bir konu olduğunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Trafikteki yaşlı sürücüler peşi sıra karıştıkları kazaların ardından ülkede bir anda tartışma konusu oldu. Üstelik kazalarda yaşamını yitiren yaşlılarımız, zaman zaman karşıya da zarar verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı durur mu? Kamuoyunun yaşlı sürücülere yoğunlaştığı bu dönemde, bu konuda tedbir alınacağını açıkladım. Nedir bu tedbir? Belli bir yaşın üstünde olan sürücülerin ehliyetini uzatmak için sağlık raporu istenecek…

Ne bileyim göz muayenesi, refleks kontrolü tansiyon, gibi birtakım kontroller yapılacak. Bu kontrollerin ardından testi geçen sürücülere az az süre uzatma verilecek. Böylelikle 70 yaş ve üstü sürücüler sağlık testlerini başarıyla tamamlayamadan ehliyet alamayacak

Yanlış bir uygulama değil. Hatta bir çok ülkede uygulandığını da biliyoruz. Peki yanlış olan nedir biliyor musunuz? Bu kararı alarak yaşlı sürücülere her yıl sağlık testi Öngörenlerin elinde hiçbir istatistiki veri yok. Bu kararı tamamen kamuoyunda oluşan tepki ile aldılar

Emin’in polisin elinde detaylı raporlar vardır. Polisten istenirse de şak diye önümüze hemen koyar. Örneğin ölümlü trafik kazaları hangi yaş aralığındadır? Gençler mi daha çok kaza yapıyor? Yaşlılar mı daha çok kaza yapıyor? Karşıya en çok zarar veren yaş grubu hangisi?

Sorularım arttırabilirim, sanırım bu kadarı yeterli. Diyeceğim o ki trafikte kazaları azaltmak için kamuoyunda oluşan gündeme göre tedbir almak hiç kimseye fayda sağlamaz. Bizim trafikle ilgili topyekün bir strateji ve eylem planı belirlememiz gerekiyor

Örneğin yol altyapımız ve trafikteki araç sayısı ölçülebilir bir seviyede… Bu yol alt yapısına bu araç sayısı fazla değil mi? Üstelik nüfus arttıkça, tıpkı yollarımız gibi, yollardaki araçlar da son derece eski, harap, bakımsız… Israrla söylüyorum, en büyük sorunlarımızdan biri de bu araçlardır…

Yaşlı sürücüler için öngörülen sıkı denetim, trafikteki güvenlik sorunlarının azaltılması açısından önemli bir adım. Ancak burada asıl göz ardı edilmemesi gereken bir başka unsur daha var: Yaşlı araçlar. Neden mi?

Birinci neden, yaşlı araçların mekanik sistemlerinin zaman içinde yıpranmasıdır. Fren sistemi, direksiyon kontrolü veya motor performansı gibi kritik bileşenler, uzun yılların etkisiyle eski etkinliğini kaybeder. Bu da kaza riskini ciddi anlamda artırır.

İkinci önemli nokta ise bu tip araçların modern standartlara uygun olmamasıdır. Güvenlik teknolojilerindeki ilerlemeler, yeni üretilen araçlarda öne çıkan ABS, ESP ve hava yastıkları gibi sistemleri zorunlu kılar. Yaşlı araçlar bu standartlardan mahrumdur ve olası bir kazada ciddi can kaybına yol açabilir.

Şu bir gerçektir ki, yaşlı bir aracı düzenli bakıma sokmak bile yeterli olmayabilir. Çünkü belirli bir yaşın üzerindeki araçlar, yapısal olarak yenilenemeyen parçalara sahip. Bu da, hem artan parça maliyeti, hem de artan risk demek… .

Elbette bu düzenlemeler, düzgün bir destek mekanizmasıyla hayata geçirilmelidir. Yaşlı aracı olan vatandaşları yeni bir araç almaya teşviki için kredi olanakları veya hurda teşviki gibi uygulamalar gündeme gelmeli. Bu aynı zamanda ekonomi için de bir can suyu olabilir…

Yaşlı sürücüler kadar yaşlı araçlar da trafik güvenliğini tehlikeye atan önemli bir unsur. Bakanlığın bu konuda adım atması, hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlayacak. Ancak, sadece yaşlı sürücüler değil, yaşlı araçlar da trafik ve yol güvenliği için büyük bir sorun haline gelmiştir