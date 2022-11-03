Devlete 16 yıldır özürlü istihdam edilmedi

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, 10 farklı Çalışma Bakanına ilettikleri halde sonuç alamadıkları kamuya engelli istihdam edilmemesini sorununu 7 Kasım pazartesi günü saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapacakları basın açıklamasında yeniden dile getireceklerini belirtti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, devlete 16 yıldır özürlü istihdam edilmediğine işaret ederek, engelli bireylerin devletin verdiği sosyal maaşla geçindiğini anımsatarak, “Verilen maaşlar ilaçlarımıza gidiyor” dedi.

Engelliler yıllardır görmezden geldiğini ancak kamuya istihdamın sürdüğünü belirten Çiğdem Beşevlerli, yetkili makamlardan randevu alamadıklarını da savundu.

Beşevlerli, “Kimse bize cevap vermedi, verseler de istihdam olmayacağını biliyoruz. Bu ülkede olmayan tek şey engelli istihdamı ve engellerin kaldırılması” dedi.

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03/11/2022 17:11