Devletin her bir tesisinden 170 sporcu yararlanıyor

Kamil KOLCU

Ülkemizde toplam 34 bin 804 lisanslı sporcunun kaydı bulunuyor. Bu sporcuların aktif mi faal mi oldukları tartışıla dursun Spor Dairesi Müdürlüğü kontrol ve yönetiminde bulunan toplam 204 spor tesisten yararlanıldığı ortaya çıktı.

Spor Dairesi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiler ışığında 34 bin 804 sporcunun bulunduğu ülkemizde 204 spor tesisini 170.60 sporcunun kullandığı istatistiği ortaya çıkıyor.

En çok Lefkoşa’da en az Lefke’de

KKTC’nin başkenti olan Lefkoşa’da Spor Dairesi’nin kontrolünde 69 tane spor tesisi var. Bu tesisleri kullanan sporcu sayısı ise 504 kişi. Lefke’de ise Spor Dairesi’nin kontrol ve yönetiminde sadece bir spor tesisi bulunuyor.

43 spor tesisinin bulunduğu Girne’de spor tesislerinden yararlanan sporcu sayısı 809.39 kişi olduğu belirlendi. 45 spor tesisinin bulunduğu Gazimağusa’da bu rakam 773.42 kişi olurken, İskele bölgesinde 19 spor tesisinden bin 831 kişi, Güzelyurt’ta 18 spor tesisinden bin 243 kişi yararlanabiliyor.