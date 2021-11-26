Devletin iki yüzü!

Resmi Gazete’nin dün yayınlanan yeni nüshasında devletin nerelere paralar harcadığı, seçim yasaklarına girerken son Resmi Gazete olması nedeniyle kimlere ne paralar verildiği gün yüzüne çıktı.

Bir tarafta Sağlık Bakanlığı önünde çocuğu için devletin ilacı getirmemesi yüzünden çırpınan bir anne varken diğer tarafta Azerbaycan’dan gelen fenomenlere ödenen 69 bin Sterlinlik para ödendiği haberi.

Devletin kendi vatandaşına ilaç alacak parası yokken diğer taraftan kutlamalara davetli getirmesi devletin iki yüzünü gözler önüne seriyor.

Hal böyle olunca Resmi Gazete’de yazılan ve ödenen paralar vatandaşı çıldırttı. Bir çok sorun derman beklerken bazı filmlere bazı kişilere yapılan yardımlar dudak uçuklattı.

Bu habere tepkiniz:



26/11/2021 12:18